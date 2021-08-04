Хартли: у Демченко трещина. Я впервые увидел, чтобы шайба прошла через маску
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал травму голкипера клуба Василия Демченко.
«У Демченко трещина. На тренировке шайба прилетела прямо в глаз. Я впервые стал свидетелем такого момента – шайба прошла через маску. Ему предстоит операция, а возможно, она уже была сделана. Но по крайней мере месяц его не будет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Демченко подписал однолетний контракт с «Авангардом» в мае 2021 года.
В апреле 2020 года голкипер подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год, не поучаствовав ни в одной игре в составе клуба в НХЛ. В сезоне-2020/2021 Демченко провёл 4 матча в АХЛ за фарм-клуб «Канадиенс» — «Лаваль Рокет» и одержал три победы.
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