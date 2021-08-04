ХК СКА представил юбилейный логотип в честь 75-летия клуба.
«В сезоне-2021/2022 СКА будет отмечать 75-летний юбилей. Наряду со столичными ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком» армейская команда входит в число старейших в стране и принимала участие в первом чемпионате СССР, который был проведен в сезоне-1946/47.
За эти годы скромная команда Дома Офицеров стала одним из лидеров российского хоккея, пройдя путь от двух бронз чемпионата СССР до завоевания двух Кубков Гагарина, российского чемпионства и статуса спортивного символа города.
В честь 75-летия все команды системы СКА на протяжении будущего сезона будут выступать со специальным юбилейным логотипом на свитерах. В основе логотипа – числа 75, 1946 и 2021, а также хорошо знакомые всем болельщикам армейские щиток и звезда.
Юбилейный логотип будет размещен не только на форме, но и в целом станет важной частью клубной айдентики в следующем сезоне. Впервые с новым логотипом на форме армейцы сыграют 4 августа – в матче первого для СКА предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Соперником красно-синих станет «Сочи».
В течение сезона болельщиков также ждет серия мероприятий, посвященных 75-летию СКА. Юбилей, напомним, клуб отметит 22 декабря. В этот день в Петербурге армейцы сыграют с ЦСКА», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.
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