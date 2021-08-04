Ларионов: приглашал Чайку в Сочи, но он поехал на драфт. Его решения вызывают вопросы

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал отсутствие некоторых игроков в составе команды на турнире Sochi Hockey Open.



«Пономарёв был приглашён в сборную, но у него травма задней поверхности бедра и паха. Он был в списке с самого начала, но, к сожалению, не получилось, чтобы он тут был. На следующем турнире в Чехии он будет 100%, если он будет здоров. Попросил докторов „Спартака“, чтобы они не спешили и не форсировали, потому что это не самая простая травма. Нам его, конечно, здесь не хватало.



Из игроков 2002 года, которые уже играли на МЧМ, не было и Мухамадуллина, Кузнецова и Чайки. Шакир Мухамадуллин после операции на плече, у него пока бесконтактный хоккей до 8 августа. Он тренируется, катается, но в пока в жёлтой майке. С Яном Кузнецовым у меня был разговор, я хотел, чтобы он был на этом турнире. Но в начале июля он улетел в Калгари, сидел две недели на карантине, и выдёргивать его на 7-8 дней не было смысла, чтобы он потом опять сидел две недели. Получается, месяц в карантине. Я ему сказал оставаться там, а мы будем за ним смотреть в течение сезона.



С Чайкой мы тоже были в контакте, я ему сказал, что хотел бы видеть его на этом турнире. Он решил, что поедет на драфт, который оставил двоякое впечатление. Драфта НХЛ, когда ты находишься дома, можно ждать и в Тамбове, и в Воскресенске, и где угодно. Его не было как такового. Но он с агентом приняли такое решение, не было возможности его пригласить, он в это время был в Америке.



У Чайки будет проблема в будущем с приездом в сборную? Любой игрок с российским паспортом очень важен для команды. Ты хочешь довести до ребят какие-то вещи, но многие решения принимаются людьми, которые находятся в их окружении. Как игрок Чайка очень интересен, впереди у него большая карьера. Но его решения порой вызывают вопросы. Будем смотреть, где он начнёт сезон. ЦСКА хотел, чтобы он вернулся и год поиграл у них. В то же время, судя по правилам НХЛ, не думаю, что он сможет играть в команде НХЛ в этом сезоне, единственной дорогой будет „Гуэлф“ в ОХЛ.



Нам, конечно, необходим этот игрок, он нам интересен. Но сегодняшний состав и состав, который будет играть в Чехии, даёт хорошие предпосылки для конкуренции. У Кузнецова, Чайки, Мухамадуллина и Кирсанова хорошие шансы попасть в состав, но молодёжь 2003 года — Грудинин, Коромыслов — очень интересные ребята. В этом плане должна быть приятная головная боль при определении линии защиты.



Шакир поедет на турнир в Чехию? Шакир, Пономарёв и Тютнев поедут на Турнир четырёх в Чехию в конце августа.



Как себя чувствует Хуснутдинов? У него первый матч после операции, сегодня он играл с краю, а не в центре. Мне важно иметь сдвоенных центров. Центры — универсальные игроки, иметь двух человек, которые могут одинаково хорошо сыграть на фланге и в центре, это всегда большой плюс. Хоккей в Северной Америке даёт направление, чтобы мы использовали такие варианты. Думаю, что и Чиба (Чибриков) сыграет в центре без проблем. В Марате я спокоен, это интересный, быстрый, созидающий игрок. С одной стороны, было бы хорошо иметь его в центре, с другой стороны, Свечков может выполнять большой объём работы в обороне и разгружает Мару и Чибу, чтобы они могли быть креативными в атаке. Это неплохое звено, которое может быть лидером на ЧМ в Эдмонтоне», — приводит слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.