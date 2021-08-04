Ларионов — о возможном участии молодёжки в Евротуре: без комментариев. Читайте между строк

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал возможность участия команды в различных турнирах.



«По большому счёту, у нас не так много турниров впереди. Вчера говорил с главой федерации хоккея Канады Томом Ренни, мы пока не знаем, состоится ли суперсерия. Северную Америку атакует штамм „дельта“, судя по всему — и я пока спекулирую — эта серия может не состояться.



С моей стороны было предложение сыграть хотя бы четыре матча в Монреале и Торонто, чтобы не мотаться по всей Канаде и чтобы можно было посмотреть игроков и им, и нам. К субботе или воскресенью я получу ответ, пока неясно, насколько он будет обнадёживающим.



Турнир четырёх наций в августе в Чехии и в ноябре в Швеции подтвержден. Поездки в Канаду, которая даст возможность проверить характер игроков, второй год может не хватить. У нас есть ребята, которые сегодня здорово отыграли. Если они будут привлекаться в главную команду, они будут только расти, это будет им большой плюс.



Вариант с участием молодёжки в Кубке Карьяла рассматривался? Скажу так — без комментариев. Читайте между строк», — приводит слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.