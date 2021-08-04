Сушинский: нашему хоккею нужны перемены, причём давно. Но будут ли они, не уверен

Бывший президент «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал уровень хоккея в КХЛ и назначение Сергея Фёдорова главным тренером ЦСКА.



«Думаю, перемены нашему хоккею нужны. Причём давно. Но будут ли они, не уверен. Каждый должен заниматься своим делом. Тренер – тренировать, менеджер – дирижировать, хоккеисты – играть.



Имею в виду ситуацию в сборной или вообще? Почему в сборной? Уровень КХЛ тоже падает, лига становится всё менее зрелищной.



Сергей Фёдоров тоже занялся не своим делом? Он как раз много играл. Знает хоккей изнутри, а не с трибуны как болельщик. Фёдоров прошел огромную школу, знает, как тренировать. Да, поначалу будет тяжело, но это так всегда.



Не каждый звёздный игрок может стать хорошим тренером? Это не всегда так. За границей, наоборот, доверяют тренерские должности хоккеистам. Посмотрите на НХЛ: там есть те, кто долго играл за команду, а потом её тренирует. У нас редко бывает, что хоккеисты, отдавшие клубу 10-15 лет карьеры, остаются в нём работать.



Это неправильно? Конечно. Такие люди знают клуб, болельщиков, традиции. Могли бы принести большую пользу», – цитирует Сушинского «Спорт уик-энд».