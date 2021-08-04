Роман Ротенберг находится на тренерском мостике СКА во время матча с ХК «Сочи»

Генеральный директор СКА Роман Ротенберг находится на тренерском мостике команды во время матча с ХК «Сочи» на предсезонном турнире «Sochi Hockey Open», ассистируя Валерию Брагину. Это первый матч питерского клуба в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.

Напомним, что Ротенберг исполнял обязанности главного тренера СКА в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин и большинство игроков основы отсутствовали из-за болезни. Под руководством Ротенберга СКА провёл шесть матчей, дважды выиграв у «Сочи» и вырвав очко в матче с основным составом «Ак Барса» (2:3 Б).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. СКА проведёт свой первый матч 2 сентября в гостях с «Северсталью». «Сочи» в тот же день примет «Амур».