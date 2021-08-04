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Объявлен состав сборной России U18 на матч с Чехией на Кубке Глинки/Гретцки

Объявлен состав сборной России U18 на матч с Чехией на Кубке Глинки/Гретцки
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Стал известен состав юниорской сборной России на третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. Стартовый свисток на стадионе «ФОСФА-Арена» в Бржецлаве (Чехия) прозвучит в 20:00 мск.

Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов.

Состав:

Малявин — Кудрявцев, Перевалов — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Мирошниченко — Давыдов — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Трикозов — Демидов — Синяткин.
Барбоша — Григорьев, Ларькин — Роговский — Бут.

В первом матче турнира Россия обыграла финскую сборную со счётом 5:2, во втором — Швейцарию (9:2).

Напомним, 6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

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