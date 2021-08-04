«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с «Нефтяником» со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).



Счёт встречи на 23-й минуте открыл форвард казанцев Пер Линдхольм. Вторую шайбу на 31-й минуте в большинстве забросил нападающий Кирилл Петров.



На 34-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Нефтяника» Сергей Купцов.



В третьем периоде на 41-й минуте третью шайбу «Ак Барса» забросил в большинстве форвард Александр Бурмистров. Заключительную шайбу на последней минуте встречи в пустые ворота забил Никита Лямкин.



Ранее, «Ак Барс» дважды встречался в контрольных матчах с «Нефтехимиком». Казанцы одержали две победы – 4:2 и 2:1.



В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» дома сыграет с «Йокеритом». Матч пройдёт 2 сентября.