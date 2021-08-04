«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с «Нефтяником» со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Счёт встречи на 23-й минуте открыл форвард казанцев Пер Линдхольм. Вторую шайбу на 31-й минуте в большинстве забросил нападающий Кирилл Петров.
На 34-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Нефтяника» Сергей Купцов.
В третьем периоде на 41-й минуте третью шайбу «Ак Барса» забросил в большинстве форвард Александр Бурмистров. Заключительную шайбу на последней минуте встречи в пустые ворота забил Никита Лямкин.
Ранее, «Ак Барс» дважды встречался в контрольных матчах с «Нефтехимиком». Казанцы одержали две победы – 4:2 и 2:1.
В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» дома сыграет с «Йокеритом». Матч пройдёт 2 сентября.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2021, среда. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Линдхольм (Уил, Петров) – 22:45' (5x4) 0:2 Петров (Уил, Адамчук) – 30:08' (5x4) 1:2 Купцов (Ляхов) – 33:04' (5x5) 1:3 Бурмистров (Адамчук, Петров) – 40:55' (5x4) 1:4 Лямкин – 59:56' (5x5)
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