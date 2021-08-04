Сергачёв и его девушка сообщили о том, что они поженились в конце прошлого года

Подруга российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова призналась, что их пара поженилась ещё в прошлом году.



Девушка опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фотографию обручального кольца, добавив к ней комментарий: «22 декабря 2020 года родилась наша семья».

Сергачёв также опубликовал совместную фотографию с супругой в «инстаграме», а также видео, на котором она пьёт из чаши Кубка Стэнли, завоёванного «Тампой» в сезоне-2020/2021.



«У неё теперь три кольца», — написал Сергачёв.

Напомним, что в составе «Тампы» Сергачёв дважды выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, набрав 30 (4+26) очков при полезности "+5". В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 играх, сделав три голевые передачи при полезности «0».