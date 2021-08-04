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«Рейнджерс» заключили новый контракт с голкипером сборной Словакии Гуской

«Рейнджерс» заключили новый контракт с голкипером сборной Словакии Гуской
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«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали новый контракт с вратарём сборной Словакии Адамом Гуской.

Как сообщает «твиттер» CapFriendly, с 24-летним голкипером заключено однолетнее соглашение, которое является двусторонним, зарплата – $ 750/80 тыс.

Отмечается, что в следующем году Гуска станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Словак на данный момент не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне он принял участие в 13 играх за «Хартфорд» в АХЛ, отразив 89% бросков и имея коэффициент надёжности 2,7.

Также он сыграл на чемпионате мира 2021 года в Риге в составе национальной сборной Словакии, где принял участие в трёх матчах, отразив 85,5% бросков и пропуская в среднем 4,32 шайбы за игру.

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