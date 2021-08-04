«Рейнджерс» заключили новый контракт с голкипером сборной Словакии Гуской

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали новый контракт с вратарём сборной Словакии Адамом Гуской.



Как сообщает «твиттер» CapFriendly, с 24-летним голкипером заключено однолетнее соглашение, которое является двусторонним, зарплата – $ 750/80 тыс.



Отмечается, что в следующем году Гуска станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.



Словак на данный момент не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне он принял участие в 13 играх за «Хартфорд» в АХЛ, отразив 89% бросков и имея коэффициент надёжности 2,7.



Также он сыграл на чемпионате мира 2021 года в Риге в составе национальной сборной Словакии, где принял участие в трёх матчах, отразив 85,5% бросков и пропуская в среднем 4,32 шайбы за игру.