«Рейнджерс» заключили новый контракт с голкипером сборной Словакии Гуской
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«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали новый контракт с вратарём сборной Словакии Адамом Гуской.
Как сообщает «твиттер» CapFriendly, с 24-летним голкипером заключено однолетнее соглашение, которое является двусторонним, зарплата – $ 750/80 тыс.
Отмечается, что в следующем году Гуска станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
Словак на данный момент не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне он принял участие в 13 играх за «Хартфорд» в АХЛ, отразив 89% бросков и имея коэффициент надёжности 2,7.
Также он сыграл на чемпионате мира 2021 года в Риге в составе национальной сборной Словакии, где принял участие в трёх матчах, отразив 85,5% бросков и пропуская в среднем 4,32 шайбы за игру.
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