Сборная России U18 забросила четыре шайбы за 5 минут Чехии на Кубке Глинки/Гретцки

В эти минуты юниорская сборная России проводит третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. В настоящий момент на стадионе «ФОСФА-Арена» в Бржецлаве (Чехия) идёт второй период. Счёт 4:1 в пользу российской команды.



Подопечные Владимира Филатова забросили четыре шайбы за 5 минут второго периода. На 21-й минуте шайбу забросил Матвей Мичков, на 22-й — Иван Мирошниченко. Через минуту третью шайбу оформил форвард Илья Роговский. Четвёртое взятие ворот совершил Даниил Григорьев.



В первом матче турнира Россия обыграла финскую сборную со счётом 5:2, во втором — Швейцарию (9:2).



Напомним, 6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.