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Сборная России U18 забросила четыре шайбы за 5 минут Чехии на Кубке Глинки/Гретцки

Сборная России U18 забросила четыре шайбы за 5 минут Чехии на Кубке Глинки/Гретцки
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В эти минуты юниорская сборная России проводит третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. В настоящий момент на стадионе «ФОСФА-Арена» в Бржецлаве (Чехия) идёт второй период. Счёт 4:1 в пользу российской команды.

Подопечные Владимира Филатова забросили четыре шайбы за 5 минут второго периода. На 21-й минуте шайбу забросил Матвей Мичков, на 22-й — Иван Мирошниченко. Через минуту третью шайбу оформил форвард Илья Роговский. Четвёртое взятие ворот совершил Даниил Григорьев.

В первом матче турнира Россия обыграла финскую сборную со счётом 5:2, во втором — Швейцарию (9:2).

Напомним, 6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Чехия U18
3-й период
2 : 5
Россия U18
1:0 Шаповалив (Кулих) – 08:28' (5x5)   1:1 Мичков (Малявин, Кудрявцев) – 20:31' (5x5)   1:2 Мирошниченко (Газизов, Дуда) – 21:26' (5x5)   1:3 Роговский (Трикозов) – 22:24' (5x5)   1:4 Григорьев (Сапунов) – 24:07' (5x5)   2:4 – 37:01' (5x5)   2:5 Мичков (Роговский) – 39:00' (5x5)
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