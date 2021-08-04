Форвард «Виннипега» Дюбуа сменил игровой номер в честь погибшего вратаря Кивлениекса

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа решил сменить игровой номер.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, с сезона-2021/2022 игрок будет выступать за клуба под 80-м номером, выбрав эту цифру в честь вратаря Матиса Кивлениекса, с которым ранее выступал в «Коламбусе».



Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой, когда в грудь хоккеиста попала петарда. Прокурор штата Мичиган проводит проверку, основанную на отчёте о гибели вратаря.



В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 21 (9+12) очко при общей полезности "-8". В плей-офф он сыграл семи играх, набрав три голевые передачи при полезности "-3".



Форвард был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим третьим номером. В январе 2021 года Дюбуа был обменен в «Виннипег».