Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Виннипега» Дюбуа сменил игровой номер в честь погибшего вратаря Кивлениекса

Форвард «Виннипега» Дюбуа сменил игровой номер в честь погибшего вратаря Кивлениекса
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа решил сменить игровой номер.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, с сезона-2021/2022 игрок будет выступать за клуба под 80-м номером, выбрав эту цифру в честь вратаря Матиса Кивлениекса, с которым ранее выступал в «Коламбусе».

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой, когда в грудь хоккеиста попала петарда. Прокурор штата Мичиган проводит проверку, основанную на отчёте о гибели вратаря.

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 21 (9+12) очко при общей полезности "-8". В плей-офф он сыграл семи играх, набрав три голевые передачи при полезности "-3".

Форвард был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим третьим номером. В январе 2021 года Дюбуа был обменен в «Виннипег».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021