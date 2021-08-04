Ставровский прокомментировал поражение «Сочи» во встрече со СКА на Sochi Hockey Open

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал итоги встречи со СКА (0:3) на турнире Sochi Hockey Open.



«Быстрая игра. С таким серьёзным соперником нельзя столько удаляться. Потратили много сил на меньшинство. Когда Петьков начнёт забивать, тогда может выйти на лидирующие роли. Пока это только моменты без голов. Никита Седов заблокировал бросок, шайба попала в руку. Скорее всего, перелом. Четвёртое звено старалось, создавало моменты.

Будем дальше ещё смотреть этих игроков. Хелльберг сыграл очень уверенно, нам понравилось. Это только одна игра, но хоккеистам придаёт уверенности, когда вратарь чувствует себя уверенно», — приводит слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.