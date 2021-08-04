Ожиганов: капитанская нашивка СКА была неожиданной, это огромное доверие и честь

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open (3:0).

«Первая игра, всё было скомкано. Были у нас и силовые и блоки, и самоотдача. Качества особо никто не ожидал, плюс лёд был не лучшего качества. Шайбу забил не из-за капитанства, а из-за хорошей передачи партнёра. Капитанская нашивка была неожиданной, узнал это в день сборов. Было приятно, это огромное доверие и честь для меня.



Насколько необычно было играть против Хелльберга? В хоккее часто бывает, что кого-то меняют. На этом турнире знаю половину игроков, с кем-то играл. Ничего особенного», — приводит слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



СКА проведёт следующий матч завтра, 5 августа, с «Автомобилистом». Начало — в 19:30 мск. «Сочи» сыграет в пятницу, 6 августа, с олимпийской сборной России. Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.