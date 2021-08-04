Стали известны полуфинальные пары на Кубке Глинки/Гретцки
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Стали известны полуфинальные пары на проходящем в Бржецлаве (Чехия) и Пьештяны (Словакия) Кубке Глинки/Гретцки.
Российская команда сыграет с национальной сборной Швеции, а во втором полуфинале встретятся Словакия и Финляндия. Обе встречи состоятся в пятницу, 6 августа. Начало — в 20:00 мск.
Сборная России заняла первое место в группе. Напомним, в первом матче турнира российская команда обыграла Финляндию со счётом 5:2, во втором — Швейцарию (9:2).
Также 6-го числа состоятся матчи за пятое и седьмое место. Финал турнира и матч за третье место пройдут в субботу, 7 августа.
В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить. Действующим обладателем трофея является сборная России.
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