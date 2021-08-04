Защитник Стэнли подписал новый контракт с «Виннипегом»

Защитник Логан Стэнли подписал новый контракт с «Виннипег Джетс»



Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения рассчитан на 2 года. Кэпхит составит $ 900 тыс., общая сумма контракта – $ 1,8 млн.



В прошедшем сезоне, который стал первым для Стэнли за «Джетс», 23-летний хоккеист принял участие в 37 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых сумел набрать 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+13». В плей-офф он сыграл в восьми матчах, отметившись 3 (2+1) очками при полезности "+6".



Стэнли был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Виннипегом» под общим 18-м номером.



Новый регулярный сезон НХЛ начнётся 12 октября. «Джетс» первый матч проведут 14 октября в гостях с «Анахаймом».