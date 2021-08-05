«Сент-Луис» продлил контракт с форвардом Заком Сэнфордом, подававшим иск в арбитраж НХЛ

Пресс-служба клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с 26-летним американским крайним нападающим Заком Сэнфордом.
Срок соглашения составляет один год, согласно которому хоккеист заработает $ 2 млн. По своему предыдущему контракту он получал $1,5 млн. При этом ранее стало известно, что Сэнфорд подавал иск в арбитраж НХЛ, чтобы урегулировать свои разногласия по требованиям нового контракта. Отметим, что это не мешает хоккеистам продолжать переговоры с клубом до рассмотрения дела, как и произошло в этой ситуации.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Сэнфорд принял участие в 52 матчах за «Сент-Луис», в которых ему удалось набрать 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13». В четырёх играх Кубка Стэнли прошлого сезона ему не удалось отметиться результативными действиями.
- 5 августа 2021
-
03:13
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:07
-
22:50
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
21:51
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:39
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:43
-
19:39
-
19:12
-
18:44
-
18:35
-
18:26
-
18:13
-
18:03
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:14
-
17:02
-
16:29
-
14:37
-
14:33
-
14:29