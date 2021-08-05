«Сент-Луис» продлил контракт с форвардом Заком Сэнфордом, подававшим иск в арбитраж НХЛ

Пресс-служба клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с 26-летним американским крайним нападающим Заком Сэнфордом.

Срок соглашения составляет один год, согласно которому хоккеист заработает $ 2 млн. По своему предыдущему контракту он получал $1,5 млн. При этом ранее стало известно, что Сэнфорд подавал иск в арбитраж НХЛ, чтобы урегулировать свои разногласия по требованиям нового контракта. Отметим, что это не мешает хоккеистам продолжать переговоры с клубом до рассмотрения дела, как и произошло в этой ситуации.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Сэнфорд принял участие в 52 матчах за «Сент-Луис», в которых ему удалось набрать 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13». В четырёх играх Кубка Стэнли прошлого сезона ему не удалось отметиться результативными действиями.