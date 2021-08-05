«Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт с голкипером Хиллом

«Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с экс-голкипером «Аризоны Койотс» Адином Хиллом на два года, сообщает официальный «Твиттер» «Шаркс».



По информации инсайдера Эллиота Фридмана, ежегодная зарплата хоккеиста составит $ 2.175 млн.

В прошедшем сезоне Хилл провёл 19 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и оформил два шат-аута. «Койотс» – единственный клуб хоккеиста в НХЛ, за который он выступал с сезона-2017/2018.

По итогам прошлого сезона «Аризона» набрала 54 очка в 56 матчах и заняла пятое место в таблице Западного дивизиона, «Сан-Хосе» заработал 49 баллов и расположился на седьмой строчке в том же дивизионе.

В первом матче нового сезона «Шаркс» дома сыграют с «Виннипег Джетс» 16 октября.