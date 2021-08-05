«Сан-Хосе» подписал двухлетний контракт с голкипером Хиллом
Поделиться
«Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с экс-голкипером «Аризоны Койотс» Адином Хиллом на два года, сообщает официальный «Твиттер» «Шаркс».
По информации инсайдера Эллиота Фридмана, ежегодная зарплата хоккеиста составит $ 2.175 млн.
В прошедшем сезоне Хилл провёл 19 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и оформил два шат-аута. «Койотс» – единственный клуб хоккеиста в НХЛ, за который он выступал с сезона-2017/2018.
По итогам прошлого сезона «Аризона» набрала 54 очка в 56 матчах и заняла пятое место в таблице Западного дивизиона, «Сан-Хосе» заработал 49 баллов и расположился на седьмой строчке в том же дивизионе.
В первом матче нового сезона «Шаркс» дома сыграют с «Виннипег Джетс» 16 октября.
Комментарии
- 5 августа 2021
-
08:58
-
08:36
-
03:13
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:07
-
22:50
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
21:51
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:39
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:43
-
19:39
-
19:12
-
18:44
-
18:35
-
18:26
-
18:13
-
18:03
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:14
-
17:02
-
16:29
-
14:37
Партнерский контент