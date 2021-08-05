«Сиэтл» подписал контракт с Алексом Труэ

«Сиэтл Кракен» подписал однолетний контракт с нападающим Алексом Труэ, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер, а зарплата хоккеиста составит $ 750 тысяч.

Ранее хоккеист уже выступал в Сиэтле за «Сиэтл Тундербердс» с сезона-2014/2015 по чемпионат-2016/2017.

В прошедшем сезоне форвард выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл семь матчей в регулярном чемпионате, отдав одну результативную передачу. Всего у игрока 19 матчей в НХЛ, где он набрал пять очков – все за результативные передачи.

«Он молод и имеет успешную хоккейную историю в Сиэтле, забил несколько важных голов, играя в ВХЛ за «Тундербердс». Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит этот успех с нашей организацией», – цитирует гендиректора «Сиэтла» Рона Френсиса официальный сайт клуба.