«Сиэтл» подписал контракт с Алексом Труэ

«Сиэтл Кракен» подписал однолетний контракт с нападающим Алексом Труэ, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер, а зарплата хоккеиста составит $ 750 тысяч.
Ранее хоккеист уже выступал в Сиэтле за «Сиэтл Тундербердс» с сезона-2014/2015 по чемпионат-2016/2017.
В прошедшем сезоне форвард выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и провёл семь матчей в регулярном чемпионате, отдав одну результативную передачу. Всего у игрока 19 матчей в НХЛ, где он набрал пять очков – все за результативные передачи.
«Он молод и имеет успешную хоккейную историю в Сиэтле, забил несколько важных голов, играя в ВХЛ за «Тундербердс». Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит этот успех с нашей организацией», – цитирует гендиректора «Сиэтла» Рона Френсиса официальный сайт клуба.
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