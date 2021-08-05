«Сиэтл» подписал однолетний контракт с Коннором Кэрриком

«Сиэтл Кракен» подписал однолетний контракт с защитником Коннором Кэрриком, сообщает официальный сайт «Кракен». Зарплата хоккеиста составит $ 800 тысяч.
В прошедшем сезоне Кэррик выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и провёл 11 матчей, набрав два очка: забросил одну шайбу и отдал столько же результативных передач. Также хоккеист выступал за «Бингхэмптон Дэвилз» и сыграл в 13 играх, отдав шесть результативных передач.
Ранее защитник также играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз».
«Коннор – мобильный и надёжный защитник, который будет полезен нашей команде во всех аспектах игры. Его навыки и опыт сделают его ценным активом для нашей организации», – цитирует генерального директора «Сиэтла» Рона Фрэнсиса официальный сайт клуба.
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