Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салливан: в прошлом году был период, когда вратари «Пингвинз» были одними из лучших в НХЛ

Салливан: в прошлом году был период, когда вратари «Пингвинз» были одними из лучших в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о голкиперах клуба Кейси ДеСмите и Тристане Джерри.

«Я считаю, что эти ребята – действительно хорошие вратари. Джерри – действительно хороший молодой голкипер. В прошлом году были времена, когда наш тандем вратарей был одним из лучших в лиге. Очень жаль, что Кейси получил травму во время плей-офф. Но в паре, которая у нас была, действительно качественные вратари, и мы верим в этих ребят.

Поддерживать команду, когда ставки высоки – это непростая задача. Я считаю, что Тристан станет только лучше благодаря этому трудному опыту в плей-офф.

Из неудач мы извлекаем большие уроки, чем из успехов. И я не думаю, что Тристан чем-то отличается. Он будет извлекать уроки из этого опыта. И он будет становиться только лучше», – цитирует Салливана Pittsburgh Tribune-Review со ссылкой на эфир 105.9 The X.

Новость по теме
Салливан прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной США на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021