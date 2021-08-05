Салливан: в прошлом году был период, когда вратари «Пингвинз» были одними из лучших в НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о голкиперах клуба Кейси ДеСмите и Тристане Джерри.



«Я считаю, что эти ребята – действительно хорошие вратари. Джерри – действительно хороший молодой голкипер. В прошлом году были времена, когда наш тандем вратарей был одним из лучших в лиге. Очень жаль, что Кейси получил травму во время плей-офф. Но в паре, которая у нас была, действительно качественные вратари, и мы верим в этих ребят.



Поддерживать команду, когда ставки высоки – это непростая задача. Я считаю, что Тристан станет только лучше благодаря этому трудному опыту в плей-офф.



Из неудач мы извлекаем большие уроки, чем из успехов. И я не думаю, что Тристан чем-то отличается. Он будет извлекать уроки из этого опыта. И он будет становиться только лучше», – цитирует Салливана Pittsburgh Tribune-Review со ссылкой на эфир 105.9 The X.

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