Тренер сборной России U18 прокомментировал победу над Чехией на Кубке Глинки/Гретцки

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов прокомментировал победу над командой Чехии (7:3) в матче Кубка Глинки/Гретцки.
«О чём говорили после первого периода? Будили команду. Первые периоды на турнире сложные, потому что физическая готовность у всех команд примерно одинаковая. Благодаря этому команды готовы проводить первые периоды на равных скоростях. В дальнейшем, после наступления усталости, на первый план выходят другие вещи.
В матче с Чехией и мы добавили во втором периоде, и реализация моментов была хорошей. В-третьих, довели до ребят, что если будем продолжать бегать по бортам с шайбой по одному, ничего хорошего у нас не получится. Нужно было комбинировать, играть в короткий пас, это принесло свои плоды.
Нет ли тренерского волнения? Я не первый год работаю тренером и волнение есть перед каждой игрой. Что касается Швеции, то мы хорошо их знаем. Не буду всё перечислять, но они строго играют в своей зоне, это дисциплинированная команда. Нам нужно будет их переработать», – цитирует Филатова официальный сайт ФХР.
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