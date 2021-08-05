Крикунов: появление на тренерском мостике Ротенберга — помощь для коммуникации с игроками

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что появление на скамейке СКА вице-президента клуба Романа Ротенберга на предсезонном турнире Sochi Hockey Open положительным образом повлияет на игроков команды.

«Это не первый случай, когда один из руководителей команды появляется на скамейке запасных во время игры. Помните, как в непростые времена в «Спартаке» генеральный менеджер Алексей Жамнов появился на скамейке и помогал тренерскому штабу в работе с командой. В прошлом непростом сезоне Роману Ротенбергу пришлось в нескольких матчах руководить игрой в чемпионате КХЛ. Небольшой, но всё же опыт у него есть. Решение быть на скамейке команды во время сегодняшнего матча в Сочи, думаю, это шаг в помощь нынешнему тренерскому штабу для коммуникации с игроками, особенно с иностранными. Идёт становление новой команды, перед которой ставятся серьёзные задачи», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Заварзиным.