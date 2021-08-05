Флёри — о Кейне: один из тех, кто доставил мне больше всего проблем. Жду тренировок с ним

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри прокомментировал переход в «Чикаго».
«Мне очень повезло, что генеральный менеджер Стэн Боумэн дал мне время подумать о том, чем я хочу заниматься, что будет лучше для меня и моей семьи. После обмена мой агент сказал, что я рассматриваю возможность завершения карьеры? Я никогда не имел ничего против «Чикаго». Дело было во мне и в том, чем я хочу заниматься.
Я поговорил с кучей парней и постоянно слышу много хорошего о команде, о том, как они относятся к игрокам и их семьям. Я думаю, что Стэн проделал отличную работу, чтобы получить некоторых игроков летом, сразу же попытавшись сделать эту команду конкурентоспособной, и это тоже подкупает.
Патрик Кейн? Он один из тех, кто доставил мне больше всего проблем в сериях буллитов в моей карьере. С нетерпением жду возможности тренироваться с ним каждый день и провести с ним несколько хороших сражений», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.
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