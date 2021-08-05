Нападающий сборной России U18: нужно играть в свою игру, чтобы победить шведов
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Нападающий юниорской сборной России Илья Квочко после матча с Чехией прокомментировал выступление команды на Кубке Глинки/Гретцки.
«Групповой этап провели неплохо. Готовимся к плей-офф, это будут самые важные игры. Что касается партнёров по звену, то все хоккеисты в сборной быстрые и креативные, здесь все игроки высшего уровня. Наша основная задача – играть в свой хоккей, показывать командную игру.
Про игру Сергея Иванова скажу, что все мы знаем – он лучший вратарь в стране по своему возрасту, да и в мире.
У шведов хорошая команда, отмечу защитников, они много обыгрывают на синей линии. Чтобы победить их, нам нужно просто играть в свою игру», – цитирует Квочко официальный сайт Федерации хоккея России.
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