Состав олимпийской сборной России на матч с «Трактором» на Sochi Hockey Open
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Сегодня, 5 августа, олимпийская сборной России проведёт второй матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 15:00 мск.
Состав олимпийской сборной России:
Николаев (Гуськов);
Кирсанов – Коромыслов, Чибриков – Свечков – Хуснутдинов;
Федотов – Стеклов, Тринеев – Злодеев – Гущин;
Мачулин – Савиков, Кондырев – Лазутин – Баканов;
Варенник – Мельниченко, Кисаков – Гуслистов – Юров.
В первом матче олимпийская сборная России уступила «Авангарду» (1:5).
Напомним, для «Трактора» этот матч станет также вторым на турнире. 3 августа челябинцы обыграли омский «Авангард» со счётом 6:3.
В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» 6 августа, а с «Автомобилистом» встретится 8 августа.
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