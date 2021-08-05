Состав олимпийской сборной России на матч с «Трактором» на Sochi Hockey Open

Сегодня, 5 августа, олимпийская сборной России проведёт второй матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 15:00 мск.



Состав олимпийской сборной России:



Николаев (Гуськов);



Кирсанов – Коромыслов, Чибриков – Свечков – Хуснутдинов;



Федотов – Стеклов, Тринеев – Злодеев – Гущин;



Мачулин – Савиков, Кондырев – Лазутин – Баканов;



Варенник – Мельниченко, Кисаков – Гуслистов – Юров.

В первом матче олимпийская сборная России уступила «Авангарду» (1:5).

Напомним, для «Трактора» этот матч станет также вторым на турнире. 3 августа челябинцы обыграли омский «Авангард» со счётом 6:3.



В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» 6 августа, а с «Автомобилистом» встретится 8 августа.