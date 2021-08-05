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Состав олимпийской сборной России на матч с «Трактором» на Sochi Hockey Open

Состав олимпийской сборной России на матч с «Трактором» на Sochi Hockey Open
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Сегодня, 5 августа, олимпийская сборной России проведёт второй матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 15:00 мск.

Состав олимпийской сборной России:

Николаев (Гуськов);

Кирсанов – Коромыслов, Чибриков – Свечков – Хуснутдинов;

Федотов – Стеклов, Тринеев – Злодеев – Гущин;

Мачулин – Савиков, Кондырев – Лазутин – Баканов;

Варенник – Мельниченко, Кисаков – Гуслистов – Юров.

В первом матче олимпийская сборная России уступила «Авангарду» (1:5).

Напомним, для «Трактора» этот матч станет также вторым на турнире. 3 августа челябинцы обыграли омский «Авангард» со счётом 6:3.

В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» 6 августа, а с «Автомобилистом» встретится 8 августа.

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