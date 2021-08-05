«Амур» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив три шайбы в большинстве

В Москве на МСА «ЦСКА-Арене» состоялся товарищеский матч «Спартак» – «Амур», в котором гости одержали победу со счётом 3:2 (0,0, 3:1, 0:1).



На 22-й минуте Радан Ленц в большинстве открыл счёт в матче после передач Михала Йордана и Давида Томашека, на 24-й минуте Йори Лехтеря сравнял счёт после ассиста Александра Никишина.На 29-й минуте Йордан и Томашек снова ассистировали Ленцу, который оформил дубль так же при игре в неравных составах, а на 31-й минуте при игре 5х4 отличился Илья Зубов, забросив третью шайбу «Амура» в матче.



На 54-й минуте красно-белые отыграли одну шайбу благодаря году Семёна Ручкина. Ему ассистировали Алексей Цыплаков и Максим Мамкин.



Также клубы провели серию послематчевых буллитов, в которой также сильнее оказался хабаровский клуб (1:3).



В первом матче сезона-2021/2022 «Спартак» дома сыграет с «Адмиралом» 2 сентября. «Амур» начнёт сезон в «Сочи» в тот же день.