Зубарев: сейчас для меня самые лёгкие сборы за 18 лет карьеры. Получаю от них удовольствие

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев рассказал о возвращении в уфимский клуб, а также предсезонной подготовке.



«Ещё до перехода в «Спартак» год назад у меня был разговор с «Салаватом Юлаевым», но я пошёл тогда к Олегу Валерьевичу Знарку, потому что обязан ему большей частью своей карьеры и всеми выигранными кубками – всё это было при нём. Очень благодарен этому человеку, старался в чём бы то ни было его не подвести. Шёл лично к тренеру. Сама организация в «Спартаке» мне понравилась, болельщики супер, но затем что-то пошло не так.



Конечно, очень приятно сейчас вернуться в Уфу, ведь этот клуб меня воспитал и многое дал. Почти всех знаю, имею ввиду персонал, работников дворца. Ощущаю и хорошее к себе отношение. Мне ещё предстоит доказывать и доказывать, ведь никто никогда не почивает на лаврах. Да, какие-то заслуги есть, но каждый сезон – это новый вызов, плюс мы видим, что КХЛ сейчас молодится. Сейчас идёт легкая перезагрузка после всего произошедшего по отношению ко мне.



Когда я уходил из «Салавата» в 2015 году, тогда были другие времена и другие перспективы. Уходил, скажем так, на повышение в другие клубы – за перспективой побед. О своём выборе ни капли не жалею, потому что за Уфу в те годы отыграл достаточно – три сезона, после чего поехал со сборной России на чемпионат мира. Рад сейчас вернуться в «Салават Юлаев».



Что нового удалось для себя почерпнуть во время первых сборов команды? На мой взгляд, вся предсезонная подготовка должна идти в комплексе. Допустим, что мы делаем сегодня на льду, после чего тренер по физической подготовке знает, что мы будем делать на земле. От работы с Матиасом Сарвелой сейчас получаю одно удовольствие, также как и в прошлом году получал удовольствие от совместной работой с Хассаном Саидом в «Спартаке». Не хочу сказать плохого слова о русских тренерах по физподготовке, но всё-таки у иностранных специалистов чуть-чуть другой подход. На мой взгляд, у наших русских тренеров идёт немного застарелый сам тренировочный подход.



Сейчас для меня самые лёгкие сборы за восемнадцать лет карьеры. Они грамотные, они правильно построены. Первый раз получаю от сборов удовольствие. Наверное, что-то похожее было в Америке. А у нас до сих пор, наверное, думают, что ты вообще не готовишься к сезону. Думают, пришёл ты с пивным животом, 120 кг веса, здравствуйте, вот я и готовьте меня. Сейчас такого нет, все ребята ответственно подходят: это твоя карьера, тем более в командах идёт омоложение составов», — приводит слова Зубарева официальный сайт КХЛ.