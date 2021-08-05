«Трактор» всухую обыграл олимпийскую сборную России на Sochi Hockey Open

«Трактор» одержал победу над олимпийской сборной России на турнире Sochi Hockey Open со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Встреча прошла в Сочи на арене «Шайба». «Трактор» вышел вперёд на 17-й минуте, отличился нападающий Виталий Абрамов. На 30-й минуте встречи в большинстве преимущество челябинского клуба удвоил нападающий Лукаш Седлак. В третьем периоде «Трактор» забросил две шайбы: на 49-й минуте отличился форвард Владимир Ткачёв, а на 53-й минуте в большинстве забил нападающий Никита Тертышный.
Напомним, «Трактор» в первом матче турнира обыграл «Авангард» со счётом 6:3. Олимпийская сборная России в стартовой игре уступила «Авангарду» со счётом 1:5.
В следующем матче челябинский клуб сыграет с «Автомобилистом». Встреча состоится завтра, 6 августа. Начало — в 15:00 мск. Олимпийская сборная России также сыграет завтра, соперник — ХК «Сочи». Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.
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