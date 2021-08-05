Ларионов — об уровне 18-летних на фоне КХЛ: не факт, что прыгнешь из подвала в пентхаус

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал об игре команды на турнире Sochi Hockey Open.
«Вариант связки Юрова и Свечкова? Любые варианты возможны, сложно равнять уровень 18-летних мальчишек с КХЛ. Нет гарантий, что ты можешь прыгнуть из подвала в пентхаус. Нужно время, чтобы ребята почувствовали уверенность. В начале августа нереально требовать сумасшедшего прогресса. Будем пробовать, я дал им возможность сыграть втроём с Лазутиным, они так провели почти полматча, взаимодействовали, держали шайбу. Пару голов пропустили, но без этого никак. Опыт, возраст, мастерство и сила пока не на нашей стороне. Но обнадёживает, что они не дрогнули, играли спокойно с шайбой.
Завтра ещё один матч, три игры за три дня — это и взрослому организму непросто выдержать, а когда играют пацаны… Многие из них либо не играли в командах КХЛ, либо получали минимальное время. Не будем их сильно судить, им нужна поддержка. Мы проиграли два матча, но уже заметна работа, которую мы проделали», — приводит слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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