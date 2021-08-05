Шарангович подписал новый контракт с «Нью-Джерси»

Белорусский нападающий Егор Шарангович, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает в «твиттере» журналист Кори Масисак, соглашение будет заключено сроком на два года, кэпхит составит $ 2 млн в год. Агент Дэн Мильштейн подтвердил сделку в своём твиттер-аккаунте.
Прошедший сезон Национальной хоккейной лиги стал для Шаранговича первым в карьере. Нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "-4" и 4 минутах штрафного времени.
Также форвард выступал на чемпионате мира — 2021 за сборную Беларуси, сыграв семь встреч, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
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