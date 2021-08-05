Морозов: главное в предстоящем сезоне — открытие звёзд. Может, получим и нового чемпиона

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о турнире Sochi Hockey Open, паузой лиги на Олимпиаду-2022, введении аренд и ожиданиях от предстоящего сезона.



«Очень интересный состав участников. Это наш чемпион «Авангард», который обновился и изменился за это межсезонье. Также «Трактор» хорошо усилился опытными игроками. «Сочи» прошёл перемены и в руководстве, и в тренерском штабе, они тоже нацелены на плей-офф в этом году. Ну и олимпийская сборная, участвует для подготовки к молодёжному чемпионату мира, за ними тоже будет очень интересно посмотреть.



Как будет выглядеть «Автомобилист» без Дацюка и Голышева? Мы, конечно, желаем снова увидеть Павла, он принимает решение, тренируется, готовится. Я с ним разговаривал, но о его решении будет известно чуть позже. С нетерпением ждём начала игр и посмотрим, кто как себя проявит.



Месячный перерыв на Олимпиаду? Согласен, для любого спортсмена такой перерыв – это непросто. Для болельщиков тем более. Но мы пошли в этом году по той же системе, что и четыре года назад, когда наша сборная успела подготовиться и завоевала золотые медали на Олимпиаде для нашей страны, для наших болельщиков. Мы понимаем, что это накладывает свой отпечаток на чемпионат, но мы запланировали его так, чтобы после Олимпиады каждая команда провела по четыре матча и набрала форму к плей-офф. И каждая команда сыграет дома, для своих болельщиков, кроме «Куньлуня», потому что у них запланирована поездка на Дальний Восток.



Правда, что «Куньлунь» после Олимпиады покинет КХЛ? Клуб получил визы, 6 августа они полностью собираются в России для подготовки к сезону. Если вспомнить прошлый сезон, у них всё было накладно – они очень поздно собирались, то сейчас у них будет предостаточно времени, они этим составом будут готовиться к Олимпиаде. Что будет после, может ответить только руководство команды, её владелец. Как они будут развиваться, будет ли этот вид спорта развиваться в Китае после пандемии.



Как лига пришла к введению аренды? На заседании рабочей группы с клубами мы договорились, вынесли вопрос на совет директоров, проработали механизм, который позволяет клубам отдавать в аренду легально и через какое-то время, когда он нужен, забирать его, когда он подрос и получил больше игрового времени в другой команде. Мы её ввели, хотим, чтобы она работала. Со временем, возможно, что-то нужно будет поправить. Но на данный момент аренда согласована и работает для всех клубов одинаково.



Есть ли понимание того, что будет со зрителями в новом сезоне? Мы работаем с Роспотребнадзором, отправили им наше положение по ковиду, которое разработано и принято в прошлом году, оно работало весь сезон. Сейчас уже внесены некоторые изменения, Роспотребнадзор нам должен согласовать. Мы постоянно работаем с властями, смотрим за ситуацией, что происходит в городах, и только от этого мы будем отталкиваться в этом вопросе.



Ожидания от нового сезона? Самое главное, наверное, − это открытие новых звёзд. В этом году мы получили нового чемпиона, может быть, и на следующий год он у нас будет. Стремимся к тому, что идёт выравнивание между клубами. Также новая должность у Сергея Фёдорова – интересно, как он проявит себя на этом посту», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.