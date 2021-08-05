Салливан — об отсутствии Малкина из-за травмы: вот почему нам так важна глубина состава

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал, как команда подходила к тренировочному сбору, учитывая отсутствие форварда Евгения Малкина по причине травмы.



«Вот почему нам так важна глубина состава. В прошлом году также были случаи, когда у нас её не было, приходилось подтягивать молодых ребят.



Но в некотором смысле это вдохновляет команду. Мы прошли через эту проблему в прошлом году как команда», – цитирует Салливана Pittsburgh Tribune Live со ссылкой на 105.9 The X.



Напомним, по окончании сезона Малкин сделал операцию на колене.



В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.