Салливан — об отсутствии Малкина из-за травмы: вот почему нам так важна глубина состава
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал, как команда подходила к тренировочному сбору, учитывая отсутствие форварда Евгения Малкина по причине травмы.
«Вот почему нам так важна глубина состава. В прошлом году также были случаи, когда у нас её не было, приходилось подтягивать молодых ребят.
Но в некотором смысле это вдохновляет команду. Мы прошли через эту проблему в прошлом году как команда», – цитирует Салливана Pittsburgh Tribune Live со ссылкой на 105.9 The X.
Напомним, по окончании сезона Малкин сделал операцию на колене.
В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.
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