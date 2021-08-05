Татар подпишет двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на $ 9 млн

Словацкий нападающий Томаш Татар подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».



Как сообщает в «твиттере» журналист Дэвид Паньотта, соглашение с игроком будет подписано сроком на два года, общая зарплата по контракту — $ 9 млн, кэпхит составит $ 4,5 млн в год. Последним клубом Татара был «Монреаль».



В прошедшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 30 (10+20) баллов при показателе полезности «0». В плей-офф Татар сыграл в пяти встречах, сделал одну голевую передачу при общей полезности "-2". Всего у нападающего в лиге 625 игр, в которых он набрал 377 (176+201) результативных очков.



Татар был выбран на драфте НХЛ 2009 года клубом «Детройт Ред Уингз» во втором раунде под общим 60-м номером.