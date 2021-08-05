Татар подпишет двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на $ 9 млн

Словацкий нападающий Томаш Татар подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает в «твиттере» журналист Дэвид Паньотта, соглашение с игроком будет подписано сроком на два года, общая зарплата по контракту — $ 9 млн, кэпхит составит $ 4,5 млн в год. Последним клубом Татара был «Монреаль».
В прошедшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 30 (10+20) баллов при показателе полезности «0». В плей-офф Татар сыграл в пяти встречах, сделал одну голевую передачу при общей полезности "-2". Всего у нападающего в лиге 625 игр, в которых он набрал 377 (176+201) результативных очков.
Татар был выбран на драфте НХЛ 2009 года клубом «Детройт Ред Уингз» во втором раунде под общим 60-м номером.
- 5 августа 2021
-
21:07
-
20:31
-
20:18
-
20:05
-
19:41
-
19:27
-
19:17
-
18:43
-
18:09
-
17:55
-
17:49
-
17:27
-
17:13
-
16:54
-
16:33
-
16:09
-
14:16
-
13:50
-
13:30
-
13:13
-
12:44
-
12:09
-
11:38
-
10:23
-
10:10
-
09:30
-
09:15
-
08:58
-
08:36
-
03:13
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:07
-
22:50
-
22:38