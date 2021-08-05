Мильштейн: Шарангович очень доволен свершившейся сделкой, все его мысли связаны с «Дэвилз»
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Агент белорусского нападающего Егора Шаранговича в НХЛ Дэн Мильштейн прокомментировал подписание игроком контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Егор прошёл школу АХЛ. Его могли поднять в первую команду под конец прошлого сезона, но из-за пандемии Егор своего шанса не получил, вернулся на родину и удачно отыграл за минское «Динамо» в КХЛ.
У нас были разные варианты, мы всё тщательно обдумали и решили подписать «контракт-мостик» на два года, чтобы после этого подписать большое соглашение. Егор очень доволен свершившейся сделкой, для него этой новый вызов в карьере. Все его мысли сейчас связаны именно с «Дэвилз», Егор хочет играть в НХЛ», — сообщил Мильштейн в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Новость по темеШарангович подписал новый контракт с «Нью-Джерси»
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