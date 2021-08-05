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Питерс – о травме Коваржа: есть и другие ребята, на которых нужно посмотреть

Питерс – о травме Коваржа: есть и другие ребята, на которых нужно посмотреть
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи со СКА на турнире Sochi Hockey Open (4:3, бул.).

«Получилась очень хорошая игра. Нам есть, что изучить, потому что сегодня было много взаимодействий. Было много игровых ситуаций «5 на 4», «4 на 4», «4 на 5». Поиграли – посмотрели. Хорошо, что в такое время года есть возможность посмотреть такие моменты во время игры. Сделаем определённые выводы из совершённых ошибок и продолжаем работать дальше.

Травма Коваржа? Она вносит не самые серьёзные коррективы, потому что у нас есть и другие ребята, на которых нужно посмотреть. Завтра у нас будет игра в 15 часов, и нужно принять решение, кто будет играть в воротах. Есть кем заменить Яшу. Есть Шикин, приехал Галкин – примем решение, кто проведёт следующий матч.

Легионерское звено? На самом деле, самое главное заключается в том, что своими игровыми качествами они дополняют друг друга. Им проще коммуницировать, и это помогает взаимодействию. Спунер пропустил большую часть прошлого сезона, и конечно, чтобы вписаться в стиль игры, ему намного проще общаться на одном языке. Но у нас есть и Да Коста, который разговаривает на большом количестве языков и тоже может общаться с ними. Мы посмотрим, будет ли Райан играть в центре или мы сдвинем его на фланг. Хорошо, что сейчас есть возможность экспериментировать», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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