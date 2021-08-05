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«Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся». «Авангард» пошутил об уходе Месси

«Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся». «Авангард» пошутил об уходе Месси
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Омский «Авангард» отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся», – заявила пресс-служба клуба в «твиттере».

Также к посту прикреплена фотография из инстаграм-аккаунта футболиста, содержащая сообщение якобы от лица игрока.

«Барса», спасибо за все. Ты всегда будешь в моём сердце. Но у меня есть большая мечта поработать с Бобом Хартли — одним из лучших тренеров. Балашиха, Омск – с нетерпением жду нашей непосредственной встречи», – говорится на картинке.

Напомним, прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Сегодня, 5 августа, сине-гранатовые объявили о том, что их пути с Месси разошлись. Теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента.

Месси защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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