«Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся». «Авангард» пошутил об уходе Месси

Омский «Авангард» отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны».
«Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся», – заявила пресс-служба клуба в «твиттере».
Также к посту прикреплена фотография из инстаграм-аккаунта футболиста, содержащая сообщение якобы от лица игрока.
«Барса», спасибо за все. Ты всегда будешь в моём сердце. Но у меня есть большая мечта поработать с Бобом Хартли — одним из лучших тренеров. Балашиха, Омск – с нетерпением жду нашей непосредственной встречи», – говорится на картинке.
Напомним, прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Сегодня, 5 августа, сине-гранатовые объявили о том, что их пути с Месси разошлись. Теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента.
Месси защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 5 августа 2021
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