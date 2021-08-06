Плющев: комментарий Хартли про Мирошниченко и Трикозова — образец неадекватности

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре молодёжной и юниорской сборной России.



«Хорошо, что в России август становится месяцем молодёжного хоккея. У нас урожайный год юниорской сборной, которая на Кубке Глинки/Гретцки показывает эффектный, результативный хоккей. В экспериментальном составе на турнире в Сочи выступает олимпийская сборная, получает бесценный опыт. Ждём качественного выступления молодёжной сборной, в декабре её ждёт чемпионат мира.



Что беспокоит? Я уже говорил — доводка. Каждый год у нас рождаются таланты, но с ними нужна правильная и тонкая работа. В годы моей работы в молодёжном хоккее на рубеже 20 лет страна теряла единицы, теперь — десятки.



МХЛ за счёт своего уровня должна выпускать уже сформировавшихся игроков, которые с ходу будут готовы к конкуренции в КХЛ. Этого в МХЛ пока не происходит, неслучайно Игорь Ларионов, тренер молодёжки, в интервью говорит, что для роста нужно играть с клубами КХЛ. Но и в КХЛ много ремесленничества, отношение к молодым прохладное. Больная тема…



Посмотрим, что будет в регулярном чемпионате. Но нужно всячески поддерживать те клубы, которые дают шансы молодым. Интересная молодёжная группа есть в Казани, в СКА. Надеюсь, с приходом новых тренеров наконец-то возьмут прежний курс экс-флагманы молодёжного хоккея ЦСКА и московское «Динамо».



Есть хорошие всходы и в «Авангарде». Но, откровенно говоря, последний комментарий его тренера Боба Хартли меня просто шокировал.



Канадец заявил, что ему грустно, что Мирошниченко и Трикозов, вызванные в юниорскую сборную, на месяц отстали от других хоккеистов «Авангарда». На мой взгляд, это образец неадекватности. Тренер должен радоваться, что талантливые юниоры проводят полноценный лагерь в сборной, являются одними из лидеров и приобретают в ней дух победителей. А ему грустно…



В своё время возглавлял и различные сборные, и клубы. Могу сказать, что для любого хоккеиста — и особенно для молодого — вызов в сборную — это новый импульс и стимул для развития. Не раз наблюдал, когда после сборной игроки стремительно растут — и в мастерстве, и в психологии. Так о каком отставании здесь речь?!



Так в том и дело, что у канадских тренеров летом нет особой программы, они не фанаты грамотных и сбалансированных предсезонок. Бросили шайбу на лёд — и вперёд, в контрольные матчи, вот и вся предсезонка. А те же Мирошниченко с Трикозовым следили бы за этими матчами в основном со скамейки запасных «Авангарда» — а не получали бы по 15-20 минут игрового времени, как в сборной…



Так что я догадываюсь, почему Хартли грустит. Видимо, понимает, что выехать второй сезон подряд за счёт отличного состава у него уже не получится, у «Авангарда» много потерь. Но для меня главное то, что у российского хоккея растёт такая молодёжь, и, значит, есть повод для радости», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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