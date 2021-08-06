Григоренко: возвращение в ЦСКА — это лучшее развитие событий для моей карьеры

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал об опыте выступления в НХЛ, задачах на предстоящий сезон и об эмоциях от выступления за клуб, чьим воспитанником он является.



«Как оценю опыт прошлого сезона в НХЛ? Опыт всегда есть, его нужно каждый год приобретать, поэтому рад, что съездил и попробовал. Не всё получилось, из-за пандемии сезон вышел скомканным, меньше игр. Но я извлёк много нового, познакомился со многими людьми и очень рад, что вернулся в ЦСКА. Всё, что ни делается, — к лучшему. Рад, что попробовал там свои силы. Были и какие-то негативные моменты, но я посмотрел НХЛ, увидел топовых игроков. На данный момент вернулся в ЦСКА — это лучшее развитие событий для моей карьеры.



В этом году ЦСКА дома будет играть на канадской площадке. Это позитивный момент? Думаю, что да. Единственный нюанс, в том, все ли команды в лиге перейдут на один размер? Последний сезон, который я здесь играл, куда ни приедешь, везде разные размеры площадок. Мне кажется, когда команда играет на разных площадках, это немного неправильно. А если везде одинаковый формат, то все в равных условиях и не нужно перестраиваться от площадки к площадке.



У всех ребят задача одна — выиграть кубок. Это глобальная задача. А так нужно выходить и на каждой тренировке и в матче доказывать свою силу. Я думаю, здесь самое главное — постараться стать лучше как игрок, каждый день учиться чему-то новому и помогать партнёрам по команде.



Имеет особое значение выступление за родную команду? Трудно представить себя в каком-то другом клубе, потому что я с семи лет в ЦСКА. С детства было очень волнительно играть за родной клуб. Очень здорово, что сейчас я могу играть именно в ЦСКА», — приводит слова Григоренко официальный сайт клуба.