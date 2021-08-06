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«Эдмонтон» пожертвовал $ 500 тыс. фонду борьбы с раком

«Эдмонтон» пожертвовал $ 500 тыс. фонду борьбы с раком
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«Эдмонтон Ойлерз» пожертвовал $ 500 тыс. фонду борьбы с раком провинции Альберта.

Как сообщает официальный сайт клуба, средства пойдут на расширение, реконструкцию мест хранения лекарственных препаратов и установок для химиотерапии в институте перекрёстного рака в Эдмонтоне, а также подготовку сложных методов лечения рака, которые включают химиотерапию и иммунотерапию, а также другие лекарства, используемые в системной терапии.

Учреждение с помощью финансовой поддержки сможет обслуживать большее количество пациентов, в том числе и молодых людей, страдающих раком. Институт также проводит исследования по поиску инновационных методов лечения раковых заболеваний.

Отмечается, что «Эдмонтон» ведёт партнёрство с институтом с 1980-х годов.

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