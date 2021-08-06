Врач «Динамо» назвал коронавирус возможной причиной остановки сердца Эриксена на Евро-2020

Врач московского хоккейного «Динамо» Илья Темерев прокомментировал инцидент, который произошёл с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
Напомним, в конце первого тайма Эриксен потерял сознание — у футболиста остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать игрока на поле, после чего доставили в больницу. Через некоторое время Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.
«Ситуацию эту видел, много читал о ней в СМИ. Все подробности не раскрываются. Единственное, что известно, — Эриксену ставят диагноз миокардит. Вследствие этого случились остановка сердца и потеря сознания.
Из-за чего это произошло? Воспаление сердечной мышцы может быть как бактериальной природы, так и инфекционной. Перенесённый коронавирус тоже на этом сказывается. Возможно, что из-за этого такая ситуация произошла.
В ситуации с Эриксеном хотел бы отметить действия врачей команды и всего медицинского штаба, которые дежурили в этот момент на поле, как они максимально профессионально сделали свою работу и смогли избежать страшных последствий — это вызывает гордость за своих коллег», — цитирует Темерева официальный сайт «Динамо».
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