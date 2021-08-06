«Адмирал»: клуб погасил все долги по условиям дорожной карты, согласованной с КХЛ
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«Адмирал» прокомментировал ситуацию, касающуюся долгов команды, погашение которых до 31 июля являлось условием участия клуба в предстоящем сезоне КХЛ.
«Клуб закрыл все долги по условиям дорожной карты, согласованной с КХЛ. После подписания договоров с каждым хоккеистом было выплачено по 50% от суммы долга. Затем, после того как клуб получил оригиналы договоров с подписями, выплачена оставшаяся половина», — сообщила пресс-служба клуба в ответ на комментарий болельщика в «Инстаграме».
Напомним, клуб из Владивостока пропустил сезон-2020/2021 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Одним из условий возвращения «Адмирала» в лигу стало погашение всех долгов, существовавших ранее.
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