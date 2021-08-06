Источник: «Адмирал» снова лишён возможности регистрировать трансферы из-за долгов

«Адмирал» снова лишён доступа в Центральное информационное бюро (ЦИБ) КХЛ.
Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, это связано с тем, что владивостокский клуб до 31 июля не рассчитался с долгами по зарплате. В ЦИБ принимаются предложения и утверждаются все сделки в КХЛ.
Напомним, клуб из Владивостока пропустил сезон-2020/2021 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.
В марте «Адмирал» был снова принят в состав КХЛ. 19 июня лига объявила о том, что открыла «Адмиралу» доступ в ЦИБ, так как клуб начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/2018.
Отмечалось, что «Адмирал» будет допущен к участию в сезоне, если выполнит условия по погашению долгов до 31 июля. Это означает выполнение условий дорожной карты.
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