Вайсфельд — о карьере Телегина: времени у него не так много осталось

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал развитие карьеры Ивана Телегина.



«Не думаю, что Телегину стоит менять свою роль на льду. Наоборот, Ивану надо как можно скорее отойти от всех этих медийных скандалов и сосредоточиться на хоккейном карьере. На том, что он хорошо умеет делать. Тем более что времени у него не так много осталось. Всё-таки 29 лет уже.



Хороший форвард оборонительного плана нужен любой команде. Но с игроками этого амплуа постоянно возникает серьёзная проблема. Причём не только у нас, но и в НХЛ. Их роль на площадке не попадает в категорию высокооплачиваемых. Однако если такой игрок здорово делает свою работу, то ценится высоко. На него существует спрос, у многих клубов есть соблазн заполучить его в свой состав. В итоге зарплата его растет. Но когда человеку дают контракт, соизмеримый с контрактами звёзд, то поневоле начинают требовать от него такого же количества голов и передач. А этого не происходит, потому что это игрок совсем другого плана. Ну, не может же Телегин забивать, как Мозякин, или отдавать, как Шипачёв! В результате начинают возникать недопонимание и взаимные обиды.



ЦСКА никогда не отказался бы от Телегина, если бы ни его высокая зарплата, которую надо вмещать под нынешний потолок. Но сам Иван не виноват в сложившейся ситуации. Он же не требовал себе изначально заоблачного контракта. Ему клуб предлагал большие деньги, а форвард просто от них не отказывался», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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