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«Автомобилист» обыграл «Трактор» на Sochi Hockey Open

«Автомобилист» обыграл «Трактор» на Sochi Hockey Open
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Хоккейный клуб «Автомобилист», представляющий город Екатеринбург, в матче турнира Sochi Hockey Open обыграл челябинский «Трактор» со счётом 4:3.

Счёт в матче на 14-й минуте после передачи Егора Фатеева открыл нападающий «Трактора» Андрей Стась. Затем преимущество челябинцев укрепил нападающий Сергей Ткачёв. Голевой пас на него отдал Сергей Калинин.

После этого нападающий «Автомобилиста» канадец Брукс Мэйсек с передачи американца Шейна Принса сократил отставание своей команды. Затем уже сам Принс отправил шайбу в сетку ворот соперника после результативной передачи Райана Спунера. Потом нападающий «Трактора» Никита Тертышный вывел челябинцев вперёд. Затем защитник екатеринбуржцев Александр Щемеров сравнял счёт в матче после результативного паса Ефима Гуркина.

Победную шайбу в составе «Автомобилиста» в овертайме забил Брукс Мэйсек.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
06 августа 2021, пятница. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Стась (Фатеев) – 13:00' (5x5)   2:0 Ткачёв (Калинин, Пулккинен) – 24:16' (5x5)   2:1 Мэйсек (Принс) – 38:18' (4x4)   2:2 Принс (Спунер, Да Коста) – 41:04' (5x4)   3:2 Тертышный (Седлак, Абрамов) – 51:37' (5x5)   3:3 Щемеров (Гуркин) – 52:15' (5x5)   3:4 Мэйсек (Спунер, Василевский) – 60:29' (5x3)
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