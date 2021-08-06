Адам Пелек согласовал с «Айлендерс» восьмилетний контракт

Защитник клуба «Нью-Йорк Айлендерс» канадец Адам Пелек согласовал с американской командой условия восьмилетнего контракта. Об этом сообщила пресс-служба в официальном «твиттере» клуба.

Пелек на протяжении всей карьеры выступает за команду из Нью-Йорка. В НХЛ игрок выступает, начиная с сезона-2015/2016. В дебютном сезоне канадский хоккеист провёл 9 игр, в которых отметился одной результативной передачей.

За всю карьеру Пелек принял участие в 303 матчах Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). В них он забил 16 шайб и отдал 58 передач.

Также игрок 48 раз выходил на площадку в рамках Кубка Стэнли. За 48 игр Пелек дважды поразил ворота соперника и оформил 10 результативных передач.