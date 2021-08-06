Тренер сборной России по хоккею U18 — о Мирошниченко: он настоящий лидер
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Главный тренер сборной России по хоккею до 18 лет Владимир Филатов прокомментировал стили игры форвардов Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко.
«Это разные игроки. Мичков – снайпер и может забивать с разных позиций, а Мирошниченко – крупный парень с множеством талантов. Его можно использовать во многих ситуациях. Он настоящий лидер. Ребята его любят», — приводит слова Филатова официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Напомним, сегодня сборная России U18 в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки сыграет с национальной командой Швеции. Матвей Мичков и Иван Мирошниченко попали в состав.
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