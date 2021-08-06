Тренер сборной России по хоккею U18 — о Мирошниченко: он настоящий лидер

Главный тренер сборной России по хоккею до 18 лет Владимир Филатов прокомментировал стили игры форвардов Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко.

«Это разные игроки. Мичков – снайпер и может забивать с разных позиций, а Мирошниченко – крупный парень с множеством талантов. Его можно использовать во многих ситуациях. Он настоящий лидер. Ребята его любят», — приводит слова Филатова официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Напомним, сегодня сборная России U18 в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки сыграет с национальной командой Швеции. Матвей Мичков и Иван Мирошниченко попали в состав.