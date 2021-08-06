Объявлен состав сборной России U18 на матч с Швецией на Кубке Глинки/Гретцки

Стал известен состав юниорской сборной России на четвёртый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Швеции. Стартовый свисток на стадионе «ФОСФА-Арена» в Бржецлаве (Чехия) прозвучит в 20:00 мск.
Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов.
Состав:
Малявин — Кудрявцев, Перевалов — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Мирошниченко — Григорьев — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Трикозов — Демидов — Синяткин.
Барбоша — Давыдов, Ларькин — Роговский — Бут.
В первом матче турнира Россия обыграла финскую сборную со счётом 5:2, во втором — Швейцарию (9:2).
Позавчера юниорская сборная России сыграла третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу российской команды.
Напомним, 6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
- 6 августа 2021
-
19:55
-
19:13
-
19:05
-
18:35
-
18:25
-
17:59
-
17:36
-
17:18
-
16:48
-
16:19
-
15:50
-
15:16
-
14:51
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:29
-
13:02
-
12:53
-
12:28
-
11:32
-
11:16
-
10:33
-
09:45
-
09:20
-
08:52
-
08:25
- 5 августа 2021
-
23:12
-
22:59
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:06
-
21:19
-
21:07