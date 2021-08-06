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Нападающий Брэндон Хагель подписал новый контракт с хоккейным клубом «Чикаго Блэкхоукс»

Нападающий Брэндон Хагель подписал новый контракт с хоккейным клубом «Чикаго Блэкхоукс»
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Нападающий хоккейной команды НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» канадец Брэндон Хагель подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года. Средняя зарплата игрока составит $ 1,5 млн в год. Общая сумма выплат по новому контракту – $ 4,5 млн.

В минувшем сезоне Хагель провёл 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 результативных балла. Он забил 9 шайб и отдал 15 голевых передач. За «Чикаго» в НХЛ канадский хоккеист дебютировал в сезоне-2019/2020. В нём он появился на поле всего один раз.

В активе спортсмена также 14 матчей за швейцарский клуб «Тургау», в которых он отметился 15 очками.

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