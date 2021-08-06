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Главный тренер «Трактора» рассказал о готовности команды к новому сезону

Главный тренер «Трактора» рассказал о готовности команды к новому сезону
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Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал участие команды в турнире в Сочи.

«Продолжаем готовиться к сезону, против хороших команд играем. Стараемся поправить свою игру, ищем моменты – есть положительные. В то же время есть над чем работать. По-моему, всё меньше вопросов по поводу того, надо ли убирать Никиту Тертышного из сочетания. На мой взгляд, он отлично взаимодействует с партнёрами. Будем смотреть сочетания, пробовать разные варианты. Это мы узнаем тогда, когда вернётся в строй Томаш Гика. Ещё у нас будет время, тренировки и домашний турнир. После этого мы уже определимся с составом, с которым войдём в сезон», — цитирует наставника пресс-служба челябинского клуба.

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